小狗被收編一個月後，門口突然出現一隻黑白色的大狗。(圖／影片截圖)

親情永遠是無法取代的，尤其母愛更是偉大，不只是人類，動物也是如此。就有網友收編了一隻出生沒多久的小奶狗，一個月後門口突然出現一隻陌生的黑白狗駐足著，小狗跟黑白狗互望3秒後，突然衝了出去不斷撒嬌，原來對方正是牠的母親。

綜合陸媒報導，大陸湖北一名男子，從好友家中收編了一隻剛出生沒多久的褐色小狗，飼養了一個月後，突然有隻黑白毛相間的大狗出現並駐足在門口。

與黑白色大狗對望三秒後，小狗發現對方是自己的親生母親，立刻衝上前磨蹭撒嬌，讓許多人淚目。(圖／影片截圖)

小狗走到門口後，也發現了黑白狗，兩汪互望3秒後，小狗突然拔腿朝對方飛奔過去，黑白狗迎接小狗，雙方就這樣互相磨蹭擁抱，小狗更是不斷搖著尾巴，激動不已，黑白狗原本下垂的尾巴也翹了起來。

原來大狗是小狗的媽媽，飼主看到後也立刻拿起手機錄下這一刻，並上傳到網路，他直言沒想到過了一個月後，狗媽媽竟然還惦記著，甚至找到正確的地點。影片感動許多網友，紛紛留言：「狗媽媽原本尾巴還下垂，沒什麼精神，看到小孩後就翹起來了」、「親情果然是最偉大的」、「動物間感情也跟人類一樣細膩啊」。