大陸陝西省文物局召開記者會公布了2022年度的重要考古發現，其中也包括廣受矚目的秦始皇陵也有重大的成果。這是耗時13年的秦始皇陵兵馬俑1號坑第3次發掘正式公布的成果，除了清理出陶俑、陶馬、戰車與兵器等千餘件埋藏數千年古物之外，還意外地發現兵馬俑1號俑坑甬道有被人挖開過，判斷應是當年建造的秦兵帶領項羽軍隊由入墓甬道進入兵馬俑坑，可以佐證史書上有關項羽發掘秦始皇陵的記載。

陝西省文物局在1月12日考古重大發現的新聞發佈會上，公佈了蔣劉遺址、太平遺址等11項考古發現，其中仍以秦始皇帝陵考古發掘最受矚目。秦始皇陵兵馬俑一號坑這次是第3次發掘，自2009年啟動，至今已耗時13年，獲得了豐碩的成果。

兵馬俑一號坑第3次發掘區已清理出包括200餘陶俑在內的一千餘件文物。（圖／央視截圖）

《央視新聞》報導說，秦兵馬俑陪葬坑是秦始皇帝陵園外圍的一組大型陪葬坑，其中一號坑面積最大，平面呈長方形，總面積1萬4260平方米。本次發掘已清理出200餘件陶俑，此外還有陶馬16匹、戰車4乘，以及鼓、槌、盾與各種兵器配件及生產工具，總計千餘件。同時也釐清了陶俑的製作程序的一些重要的疑點。若依文物分布密度估計，全部發掘後可出土陶俑、陶馬等文物約6000餘件。

正在發掘中的兵馬俑，考古人員小心翼翼地將剛出土的兵馬俑做好保護措施。（圖／秦始皇帝陵博物院）

秦始皇帝陵博物院研究員申茂盛指出，此次考古發掘顯示，俑坑甬道有被人挖開過，推測是有人利用甬道進入俑坑。而能夠利用甬道進入俑坑的人，必然曾參與過俑坑修建，推斷是投降項羽的秦兵有參與修建陵墓的工人，受到指令領路進入俑坑，而這些甬道被挖開的跡象可證實項羽確實對秦始皇陵兵馬俑坑進行破壞與挖掘。

兵馬俑一號坑第3次考古發掘所發現的將軍俑。（圖／秦始皇陵博物院）

根據史書與地方志記載，歷史上曾多次發現與挖掘秦兵馬俑。而歷史上曾嘗試挖掘秦始皇陵幕的當權者有2位，一是戰國時期的項羽，另一位是五胡十六國時期後趙皇帝石虎《史記》。據《史記》、《漢書》記載，秦朝滅亡後成楚漢相爭之勢，劉邦在與項羽於廣武澗對陣時，當面數落了項羽的10大罪狀，其中第4條就是指責項羽違背楚懷王約定，在秦地大肆掠奪、火燒了秦朝宮室、挖掘秦始皇陵墓。項羽當時為此大怒，發箭射中劉邦胸口，所幸傷勢不重讓劉邦逃過一劫。

一號坑第3次挖掘中的兵馬俑。（圖／秦始皇帝陵博物館）

楚漢相爭700多年後的北魏時期，知名學者酈道元所著《水經注》甚至還收集史料記述了項羽挖掘秦始皇陵的經過，指其動員30萬人搬運30天都運送不完，其間還發生牧人尋找羊隻進入陵墓，不慎引起火災的意外，據說墓中火苗延燒90日仍未完全熄滅，足見陵墓與內藏器物規模極為龐大。

兵馬俑一號坑第3次發掘的兵器復原圖。（圖／秦始皇帝陵博物院）

曾主持過秦始皇陵兵馬俑一號坑挖掘的考古學者指出，兵馬俑一號坑有許多文物有焚燒過痕跡，坑內亦顯示有火災造成的嚴重破壞。而且許多兵器和車馬器都被拿走，陶俑也被打碎，說明一號坑建成不久就被遭到了挖掘和焚毀。若與史書的記載相印證，應是由項羽手下軍士們所為。但是他們在掠奪時可能以為是其他幾位秦國先王的墓葬，無法確定墓主，而士兵搶奪秦始皇陵陪葬物的過程，項羽有可能不知情。

秦陵一號銅馬車上銅弩。（圖／秦始皇帝陵博物院）

至於為何只搶了一號坑就未再挖掘其他幾個陪葬坑，研究人員認為，項羽部隊遠征時間已久，獲勝後又搶奪大批財寶，士兵們都急著要帶著戰利品返鄉，要求項羽實現歸返楚國的承諾，因此未再持續發掘秦始皇陵的其他部份。當然，也有可能是項羽未料到秦始皇陵規模比他想像的要大上好幾倍，因此才讓秦始皇陵大部份的文物得以保存下來。

大陸考古單位以最新的地理探測技術探查，所有進入地宮的甬道都無擾亂痕跡，研究者做地宮的金屬分析發現，地宮可能真的如傳言所稱有大量水銀存在。圖為秦始皇陵地宮。（圖／新浪網）

至今有關秦始皇陵最神秘的就是可能存放秦始皇棺槨的地宮，項羽當時未打開地宮，傳說是探路士兵遭埋伏的機關殺害，最後急於返回楚國而放棄。據大陸考古單位以最新的地理探測技術探查，所有進入地宮的甬道都沒有被擾亂的痕跡，雖然發現了少量的盜墓者挖掘的盜洞，但都未抵達地宮。研究者還做了地宮的金屬分析，發現地宮可能真的如傳言所稱有大量水銀存在。總之，地宮目前仍大致完整，考古研究人員正在積極研究，在還沒有足夠把握與充足的經費與技術之前，不會輕易打開地宮，未來可能還需要相當長時間才會啟動地宮的實體發掘。