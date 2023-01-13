【愛傳媒黃珊珊專欄】大巨蛋審查在內閣總辭前最後一刻通過，證明了當初我在台北市長選舉辯論會上的這句話：「國民黨的爛攤子、柯文哲來善後、民進黨在卡關」。

我在任內完成取回營運權利金、撤銷國賠、重新議約的任務，台北市政府在八年內讓大巨蛋重新按圖施工、嚴格監督，公共安全相關審查兩年多前就已經送到中央內政部審查，現在才通過，擺明就是不讓大巨蛋在柯文哲卸任前有成果。

大巨蛋因為政治卡關延誤進度，傷害的是北市府與台北市民的權益。

因為，只要開始營運，台北市政府就可取得權利金（前朝國民黨執政時期是零權利金），拖延營運對於市府而言都是損失，這件事的政治操作跡象太過明顯，但是在只顧政黨利益、是非不分的台灣政壇而言，反而稀鬆平常。

大巨蛋按照正常程序，如果在兩年前完成審查，絕對來得及爭取世界棒球經典賽，現在，我只希望一切回歸正常，也期待蔣市長團隊能秉持我們過去在大巨蛋案上公開透明的態度，完成後續的驗收、安檢、使用執照取得，不分顏色都應該放下意識形態與政黨利益，讓大巨蛋成為台北的驕傲。

作者為前台北市副市長

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