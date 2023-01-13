前新竹市長林智堅指導教授、國安局長陳明通10日突然稱「林智堅的案子，很確定是一個冤案」。媒體人吳子嘉認為，陳明通為什麼不在桃園市長選戰時說，現在才說，可能是他的國安局長職位沒有了，這可說是他任上最後一擊。

吳子嘉12日在《關鍵時刻》節目中表示，陳明通當時只要在桃園市長選戰中，勇敢的跟今天一樣站出來，林智堅就活了嘛。他舉例，這就像是把林智堅搞死以後，陳明通卻突然間跑出來寫祭文。

吳子嘉認為，陳明通為什麼不在桃園市長選戰時說這些話，現在才要說？那是因為陳明通要走人了，國安局長沒得做了，他完了，就跟你拚了。陳明通當時不願意做，是因為當時做了，國安局長的位置可能會出問題，但現在國安局長可能沒得做了，他開始豁出去，反正也沒損失。

吳子嘉表示，所以陳明通今天說這個話，讓他高度懷疑，如果今天內閣改組，那所有重要閣員的離職，其實私下的溝通，已經開始了，不可能到2月1日開始進行吧。因此，他認為，陳明通之所以會發這個文，可說是他任上最後的一擊，他的國安局長職位可能沒有了。