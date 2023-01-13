【愛傳媒呂自揚專欄】1970年以前的鄉村，如看到庄社裏有人在路上，用力在夯一個大大的四方形桌子，兩手緊緊抓著兩枝桌腳在夯八仙桌，就可知道，大概這庄裏有喜事，有人婚嫁要辦桌請客了。

鄉村人家的大廳，也當飯廳和客廳，幾乎家家都有一張用來吃飯的四方型大桌子，叫八仙桌。四枝腳，四邊皆長約三尺，高約二尺九。桌四邊都各放一張長椅條。吃飯時，一家人都圍坐在八仙桌四邊的椅條上吃飯。一張椅條坐二個人，一桌可坐八個人。客人來，都請坐在八仙桌的椅條上，講話喝茶。

民間流傳有呂洞賓、李鐵拐、何仙姑等八仙的故事，這種桌子剛好可坐八位，人們就稱這種桌子叫八仙桌。以前的鄉村孩子，念小學時，都是用椅條當書桌，來寫功課。長大才坐椅條在桌上寫字。

八仙桌當飯桌外， 逢年過節拜神明祖先，也都用八仙桌。八仙桌大多是用檜木、櫸木、龍眼木製作，實木實心，都很重，龍眼木最重，檜木的較輕些。都很貴。

1960年代，有位鄉親買了一張八仙桌是三千元，比當老師一個月的薪水還多。很多人家生活很辛苦，家裡卻也都有八仙桌，也都坐八仙桌吃飯。可說是很特殊的鄉村八仙桌吃飯文化。

鄉村婚嫁請客，都是請厨子來煮，叫辦桌。南部人台語稱煮食辦桌的師傅叫厨子、厨子師，北部人叫總鋪師。厨子，ㄉㄡ ㄐㄧˋ。因媒體都稱總鋪師，現在連著名內門辦桌也都叫總鋪師了。

鄉村請客辦桌，都是先由厨子依主家估計桌數開列菜單，由主家自己或請幫忙的人去採購菜料。辦桌那天，厨子再帶切炒用具和助手前來烹煮。鄉村庄社的親友鄰居，大家都來歡喜相互幫忙。

鄉村婚嫁喜慶請客，都坐八仙桌，都要向親友鄰居，一家一家去借去夯八仙桌和椅條，大家都會歡喜相借。同庄的桌椅若不夠，就要到隔壁的庄社去借。請客那一兩天，幫忙的人就要一家一家去夯八仙桌，挨家挨戶去搬椅條。所以，走到庄社，只要在路上或巷子裡，看到有人在夯搬八仙桌，就知道是有人家有喜慶要請客了。

請客通常都將八仙桌擺在三合院的大埕，無大埕就擺在住家旁邊的空地或道路上，一桌八人，坐在長椅條上吃。

每次請客，八仙桌和椅條都要借很多，形狀相同，大家都借來借去。所以，每家的桌子和椅子底下，都有寫名字做記號。請客完後，就看桌椅下寫的名字，一家一家去送還。

以前生活不好，想吃一頓好的，都是在有人請客的時候。有句俗語就說：「查甫欲食望人請，查某欲食望生子。」鄉村請客最多的，一種是喜事結婚請客，一種是神明慶典熱鬧請客。喜事請客要包紅包，拜拜演戲請客不用包紅包。大家最喜歡的，當然是作戲熱鬧有人請客的時候。

鄉村辦桌，都有一道羹、一道雞，都有米粉、魚丸湯和小封肉、大封肉，也有汽水。小孩子給人家請，最喜歡喝汽水和吃米粉、魚丸，很多孩子都光吃這三樣就吃飽了。小封是把豬肉煮成約三公分長短的小肉塊。大封是碗公大的肉塊，一桌一大塊，等於是一大塊「東坡肉」。大人平常難得有肉吃，都喜歡吃小封肉和大封肉。

做農人家食量大，鄉村請客辦桌，怕人家吃不飽，每道菜的量都煮很多。

喜宴結束後，每桌都會有剩菜。幫忙的婦女就拿著桶子，把一桌一桌的剩菜剩湯，收倒在桶子裏。然後，把全部剩菜都倒在大鍋鼎裡，用大火一起煮滾。

這些綜合煮滾過的大鍋剩菜，叫菜尾。幫忙的婦女，就會挑著菜桶，一家一戶去，把這些菜尾分舀給有來幫忙和有借桌子椅子的人家，叫做分菜尾。如量夠，就分給其他的厝邊隔壁，大家有分。

喜宴後，分菜尾給厝邊隔壁，這種把喜宴的不同剩菜都混煮在一起的菜尾，吃起來感覺味道特別好，很受歡迎，人人愛吃。不論是鄉村人家還是街市人家，可說人人都愛吃菜尾，也都吃過菜尾，都念念不忘那個年代吃菜尾的美好滋味。

岡山有位醫生，每次無法參加親友喜宴，就都說沒關係，把菜尾送一些給他就好。現在流行古早味，夜市也有人把大鍋菜煮成像菜尾的味道來賣。

食婚嫁喜宴的菜尾，是以前的鄉村歲月裡，生活上最有人情味，甜美溫馨的回味。－摘錄《那流逝的鄉村歲月》

作者為作家

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。