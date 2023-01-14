【愛傳媒翁佳音專欄】老番有個常被罵「想太多」或「想像力過剩」的缺點，已懶得去辯解與計較，我行我素，有時反而人生舒服，自得其樂，內傷可免。

擔任全職看護的當下，老番將教女夫婦於三、四年前在高雄堀江二手攤買的日本袢纏（はんてん）舊衣給病妻禦寒時，不禁又聯想起舊衣的民俗與歷史。長期來成衣業量產，現代臺灣人大概少買舊衣，也忘記臺灣曾存在的舊衣店吧？

老番強烈記得好多年前觀賞美國國會圖書館釋放出來的清康熙臺灣地圖影像檔時，一看到府城十字街上有畫懸掛衣服、賣帽子的，以及試穿鞋子的人物圖象，馬上聯想到方志所記載的「故衣街」、「鞋街」與「帽街」，「十字街者，東合草花、故衣為一街，西合帽仔、竹仔為一街」。還是要再而三叮嚀，這可不是看圖說話，而是讓圖象勾引出研究者的文字記憶，然後讓圖文共同喚起往事。

赤崁「普羅岷西亞」旁邊街店賣舊衣，老番馬上又聯想到《熱蘭遮城日誌》的紀錄：鄭成功中國官兵侵臺後不久，指揮官與大官員缺錢，但為了蓄養妻妾、子女、奴僕與門下食客，只好將官服拿到街店販售。也許，明鄭對臺灣的另一貢獻，是促進舊衣市場的興盛。

普羅岷西亞後來有新名「府城」，城內「故衣街」舊址，老臺南人大約都知道在民權路與忠義路一帶，這一地帶是老番在臺南時愛散步的地點，故事還有一些，以後漫步時再說。

作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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