桃園市長張善政13日清晨到魚市場、桃園果菜市場視察，也發放春聯、福袋。張善政表示，果菜市場、魚市場出貨量增加，大家都非常辛苦，因此來看出貨狀況，也慰勞攤商，感謝他們辛勞。
張善政表示，即將過年，果菜市場、魚市場出貨量增加，大家都非常辛苦。民眾也關心出貨品質，因此到市場看出貨狀況，也慰勞攤商，為感謝他們辛勞，並發放春聯、福袋。
張善政也說，春節期間桃園市道路淨空，施工圍籬盡量縮減，市府團隊在過年期間不能打烊。
桃園市長張善政13日清晨到魚市場、桃園果菜市場視察，也發放春聯、福袋。張善政表示，果菜市場、魚市場出貨量增加，大家都非常辛苦，因此來看出貨狀況，也慰勞攤商，感謝他們辛勞。
張善政表示，即將過年，果菜市場、魚市場出貨量增加，大家都非常辛苦。民眾也關心出貨品質，因此到市場看出貨狀況，也慰勞攤商，為感謝他們辛勞，並發放春聯、福袋。
張善政也說，春節期間桃園市道路淨空，施工圍籬盡量縮減，市府團隊在過年期間不能打烊。
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