民進黨在2022九合一選舉慘敗後，緊接著嘉義市長選舉、台北市立委補選慘敗，有民進黨基層要求開除立委高嘉瑜跟台北市議員王世堅兩人黨籍。媒體人吳子嘉認為，副總統賴清德要參選總統的時候，一定要靠40%中間選民的票，那就需要王世堅跟高嘉瑜的支持者，若全部靠深綠這些支持者，賴清德恐怕就落選了。

吳子嘉12日在《關鍵時刻》節目中認為，賴清德要選總統的時候，就需要有王世堅跟高嘉瑜的支持者這種聲音的人來讓他當選。若全部靠這些民進黨的深綠支持者，賴清德就落選了，有什麼用，只拿到30%仍會落選。台灣的選票分布很簡單，民進黨30%、國民黨30%，中間選票40%。只靠這個30%，恐怕會輸，因此一定要靠中間選民的40%，像王世堅就代表中間選民，民進黨的良心，高嘉瑜代表的也是民進黨的良心。

吳子嘉接著指出，民進黨是個務實的政黨，不要被深綠支持者那些話誤導，那些人沒有票，有票的是王世堅，因為他的票會讓賴清德當選，也就是中間選民跟年輕人。而那些人就是民進黨的基本教義派，他們能夠去投給侯友宜嗎？

吳子嘉認為，政黨的最大責任就是要執政，才對得起老百姓賦予的責任；如果你只聽這些深綠基本教義派的話，恐怕一輩子都不能執政。