今、明兩天「暖陽如春」，但也就這兩天了，接下來冷空氣報到，新竹以北、東半部氣溫陡降，低溫一路下滑至8度，年前溫差相當有感。一波鋒面明天下午接近，中部以北有短暫雨機率；鋒面後冷氣團南下，一路冷到除夕！

最新模式模擬，今、明兩天各地晴朗，北部高溫來到29度，中南部更達30度以上，因早晚偏涼，日夜溫差大。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，要變天了。

今各地氣溫：北部15至29度、中部15至30度、南部16至30度、東部17至29度。鋒面預計下周日（15日）凌晨抵達，緊跟在後頭的，就是「來拜年」的冷氣團，屆時北、東轉有雨，氣溫驟降。

吳德榮指出，下周一（16日）起受強冷空氣影響，北部最低溫下探8度左右，台北市則是12度，有「強烈大陸冷氣團」機率，應不至於「寒流」等級，有待觀察。

至於過年前有無機會追雪？吳德榮認為，這波冷空氣在山區的氣溫不夠低，加上水氣也不足，降雪條件差，機率偏低。19日至22日（大年初一），冷空氣稍微減弱，但仍有「大陸冷氣團」影響，整體變化不大，桃園以南維持晴時多雲。