（中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄(中)、台中市大台中不動產開發公會理事長王至亮(左二)、台中市不動產聯盟協會理事長吳本源(右二)、台中市不動產開發公會首席副理事長謝麟兒(左一)、台中市不動產仲介經紀公會理事長林志雲。圖／曾麗芳） 「2023中華民國不動產聯盟高峰論壇」12日於台中逢甲大學盛大登場，全台數百位房產相關從業人員與會，共同探討建築業面對全球淨零碳排的衝擊與挑戰！不過，四大不動產相關公會理事長卻在論壇前、抨擊「平均地權條例」修法草案，是最沒有智慧的政策，將徹底重擊房市，直言「現在已進入房產史上最黑暗的時刻」！主辦這場論壇的中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄率先開炮指出，政府10多年來針對房地產業陸續推出奢侈稅、房地合一1.0及房地合一2.0，「這些增加出來的稅，其實賣方都會加在買方頭上」，打房反而讓民眾的購屋痛苦指數提高；而「平均地權條例」修法草案通過，更將徹底重擊房市，「未爆彈是有可能發生的，到時候殘局該由誰來收拾！」林正雄更預言，在「平均地權條例」修法通過後磨合期至少要2-3年，預售屋市場將面臨量縮挑戰，從921大地震至今，目前全台900萬戶住宅中，僅有220萬戶是震後相對安全的房子，回顧近五年來，全台每年成交移轉棟數約達30萬戶，其中約有10萬戶是預售屋，預估2023年因受到金融限縮令規範，全台推案量將減少三成，2024年可能再減五成！大台中不動產開發公會理事長王至亮則痛批，房地產業一年來承受七、八次政策連續打擊，沒有一個產業可以承擔這樣的壓力，「尤其不少次是中央今天公布、明天就要實施，建商根本來不及反應」；王至亮更直言，「都是產業，為何政府只抓建築業出來打？把建築業打垮了、社會真的不會比較幸福！」王至亮進一步表示，目前各行業在土地與建築融資方面，金融限縮已非常嚴格，而金管會去年9月發布的「綠色金融3.0」政策，將逐步推動揭露碳排，帶動產業減碳，未來可透過綠色金融、綠色授信、永續連結貸款、鬆綁貸款成數，「建築業很願意配合綠色金融，只希望政府能對建築業更友善一點！」台中市不動產聯盟協會理事長吳本源表示，房地產問題，政府本身也要負起責任，國有財產與土地的標售屢創新高，建商土地取得成本大增，房價自然會墊高；再者，各地方政府財政困難，區段徵收取得土地再高價標出，如此循環反覆推出的政策「治標而未治本」，討論房地產政策，須從整體經濟和稅制做更完整的思考。台中市不動產仲介經紀公會理事長林志雲則認為，「平均地權條例」上路，預售屋將不得轉售，將使市場資金轉向新成屋與中古屋，長期來看對仲介業其實是好事，但短期預料在消費信心不足下，將會影響全面買氣；中長期則面臨新屋供給量不足問題。