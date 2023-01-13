近來假鈔議題持續延燒，千元、百元的假鈔在市場流竄，讓業者與百姓防不甚防。對此，過去以多種豪華開箱、看房、大對決等影片獲得不少粉絲喜愛的網紅Joeman（九妹），也在IG上更新一則影片，教網友們如何辨別真假。

Joeman昨(12)日在個人IG上更新一則短片，影片中可見他拿著一張千元假鈔，分列4點一一指出假鈔破綻。其一是左上角的紅色流水號，寫著「HR484268XD」，可透過英文字母的結尾「XD」來辨別。其二是真鈔在「中央銀行」的文字旁邊會蓋有紅色印章，而假鈔印章字樣則是從原本的「中央銀行」換成「玩具鈔票」，可以說是相當明目張膽，對此，Joeman猜測原主可能只是想要惡作劇，「但是被人真的拿去花掉。」

其三則是鈔票右側的防偽條，真鈔可從光線看出明暗變化，但假鈔就是一般印刷。其四則是假鈔的剪裁相當粗糙，邊緣直接切齊「1000」的字樣。Joeman也提醒：「雖然假鈔仿製的很假，但在燈光昏暗或是倉促之間仍可以假亂真」，要大眾多加注意。

事實上，中央銀行近日在臉書上也指出該如何分辨假鈔，除了Joeman所提醒的部分，更呼籲民眾以「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」等三步驟辨識，也再次重申：「法律明定對偽造新臺幣犯罪行為將處以重罰。」提醒大眾切勿以身試法。