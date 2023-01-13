賴清德昨(12日)晚間出席台北場「向黨員報告」發表會，立委高嘉瑜到場支持卻遭黨員慘噓，更被罵「背骨」、「下台」。對此，一名政治記者（下簡稱媒體人）在其經營的臉書粉專「文翔政論」中表示，只要高嘉瑜還在民進黨選港湖的立委，「誰都難以攻下」，如果民進黨動手開鍘，真是笑掉所有人大牙。

高嘉瑜近日砲口頻頻對內，不僅綠營基層喊話要求開除她，昨晚高嘉瑜進入會場，不少民進黨支持者喊「下台」、「背骨」等等言論，更有人對著高嘉瑜直接比出「倒讚」手勢；而當高嘉瑜表達心聲說，不希望支持者彼此分化時，更當場遭嗆「你撕裂民進黨」。不過，該媒體人認為，高嘉瑜雖被黨員嗆爆，但他認為民進黨不可能開除高嘉瑜，因為只要高嘉瑜還在民進黨選港湖的立委，誰都難以攻下，如果民進黨真的動手開鍘，那真是笑掉所有人大牙了。

該媒體人進一步分析，他從小在內湖長大，這區很藍，雖然近年很多外移人口已經改變結構，但藍營優勢還在。現任市議員包括藍5席、綠3席、白1席，顯示出在港湖，藍白肯挺的人就會當選，而高嘉瑜就是那個雖然有民進黨籍，卻受藍白歡迎的政治人物，「只要高嘉瑜還在港湖選立委，頭痛的不該是民進黨員，而是想選立委的國民黨政治人物」。

該媒體人認為，以民進黨這麼會打選戰的政黨來說，輕鬆保住一席立委何樂而不為？畢竟高嘉瑜罵歸罵，萊豬票還是乖乖照黨意走，若因高嘉瑜罵民進黨所以害民進黨敗選要被開除，「林智堅論文拖垮全國選情，要不要順便開除？」