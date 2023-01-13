即將過年，新的一年你希望事業有成，還是愛情順利呢？塔羅牌老師艾菲爾指出，4星座「未來45天好運爆發」，不只財運旺、人緣好，名利雙收，連渴望已久的戀情，也終於要開花結果了！

雙子座：整體運勢在未來45天順風順水，吉星照亮人際宮，身邊的人不只喜歡親近你，就算你有困難也是二話不說出手相助。從事業務工作者，客戶、合作對象都會滿意你的計劃，合約說簽就簽。

雙魚座：去年困擾的煩惱、危機將逐漸淡去，會有一種「我終於不再倒楣了」的感覺，就此迎來好運。吉星駐守財帛宮，財運特別旺，連外債也能順利收回，錢越賺越多。

牡羊座：吉星在命宮發熱，讓你谷底翻身，事業上面臨的困境都可一一克服，讓你對這份工作和團隊更有向心力。有伴的人感情穩定；單身者可多和朋友、長輩聚餐。

巨蟹座：未來45天將迎來事業高峰！吉星鎮守事業宮，農曆年前後有機會收入倍增。創業者、斜槓者，會有貴人提點，讓你的事業經營得越來越順。單身的人也別擔心，周遭友人會幫忙介紹好對象。