民進黨立委高嘉瑜安撫現場民眾情緒表示：「大哥、大姐不要激動，身體比較重要，你們不要生氣。」（圖／本報系影音截圖）

參選民進黨主席的副總統賴清德昨(12日)日晚間來到台北市舉辦「向黨員報告政見發表會」，民進黨立委高嘉瑜也出席，但她一進場就被民進黨黨員及支持者們包圍嗆「下台」、「背骨」等語，並比出「倒讚」手勢。畫面流出後掀起網路熱議，不僅藍營人士直呼場面恐怖，網友也紛紛為高抱不平，痛批這簡直是「綠衛兵批鬥大會」。

高嘉瑜昨日一現身賴清德舉辦的「向黨員報告政見發表會」，立刻引爆全場「熱烈」氣氛，現場大批民進黨黨員及支持者們對高大喊「下台」、「背骨」、「背骨瑜」，甚至衝到高面前將她團團圍住，不斷對她比出「倒讚」手勢，台上的賴清德及吳思瑤等人則不發一語，場面相當尷尬。

高嘉瑜被自家人瘋狂出征的畫面流出後，迅速掀起效應。媒體人朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」諷刺道：「原來是黨員說明會啊，還以為是『炎上』高嘉瑜咧！」國民黨台南市議員謝龍介侄子謝克洋也轉貼影片，諷刺「民進黨版的炎上上映囉！」

網友則湧入相關文章留言：「這是綠衛兵批鬥大會嗎？」「綠衛兵批鬥大會，看看這才是民進黨的本質！」「解決提出問題的人，居然是他們面對敗選的檢討，怎麼可以腐成這樣」、「讓我看到不分是非黑白＆盲目死忠817的長相」、「綠色同溫層，眼裡容不下批評自己黨的一粒沙」、「一群走火入魔的可悲人民」、「其實這才算得上是真正的政治人物，堅持是非，帶著勇氣，勇往直前，加油！」「好勇敢的高嘉瑜，就像她愛唱的孤勇者」、「從這裡可以看到高心理素質的強大」。