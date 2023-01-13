總統尹錫悅日前在聽取外交部和國防部工作報告時提及，若北韓核問題進一步加劇，韓國可能部署戰術核武或自主擁核。他並稱，憑藉韓國科學技術實力，可在短時間內實現這一目標。總統室核心官員當天急忙在記者會上澄清 ，通過基於韓美同盟來加強延伸威懾力有效應對朝鮮核導威脅更為重要。

據《韓聯社》12日報導，總統辦公室對尹錫悅就自主擁核的擴大解釋，做出和緩。總統室核心官員當天在記者會上表示，總統言論的先決條件，是北韓核威脅或挑釁行為進一步升級，從現實角度來看，通過基於韓美同盟來加強延伸威懾力有效應對北韓核武威脅更為重要。

該官員還表示，維護國家安全要為最壞的情況做準備。在北韓核武威脅不斷升級的情況下，尹錫悅身為軍隊統帥是為了展現出維護國民安全的意志和決心。

分析認為，這可被解讀為政府暫不考慮自主擁核和部署戰術核武器等選項，但強調為維護國家安全不會排除任何選項。

專家認為，現任總統談及「自主擁武」的情況極其罕見。由於自主擁核可能造成外交、政治混亂，加上部署戰術核武和自主擁核，違背韓美一直以來共用的t朝鮮半島無核化原則。特別是在國際社會普遍維護國際核武不擴散體系的情況下，自主擁核恐造成南韓在經濟、外交方面面臨孤立。