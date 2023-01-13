新竹棒球場工程爭議不斷，隨後有不少網友陸續針對竹市其他公共工程展開論戰，網紅「館長」陳之漢日前在直播中，大批南寮漁港整治工程是傾倒廢土，甚至懷疑有人謀不臧。新竹市議員楊玲宜則在臉書駁斥館長說法，強調淤土是用於海岸修復工程，而非傾倒廢土。

楊玲宜在臉書駁斥館長，錯把青草湖淤土堆置在南寮漁港南側的海岸修復工程，誤以為是隨意亂傾倒廢土，她說明，早在前新竹市長林政則時期，被清運上岸的南寮漁港淤土與青草湖的淤土，都會被載至漁港南側堆置，作為修復海岸線、植栽土層的基礎。

她指出，主要因南寮漁港海岸線長年被侵蝕，為了國土保護，回收再利用的淤土堆置在海岸線上，可以減緩海岸線被侵蝕的速度，藉由原漁港清淤的土埋在較下方的土層，適合植栽的淤土覆在距離地表較近的土層，且在高潮線上，以緩坡恢復自然海岸的地形。

楊玲宜也說，2020年從青草湖清運上岸的淤泥，由太空包完整包裝並暫時堆置於南寮漁港的南側，同年爭取補助辦理「新竹17公里沿線景觀改善計畫工程二期-環境再生工程開工典禮」，進行930公尺的海岸線再造計畫，是為海岸線修復工程，復育與保護西海岸海濱生態。

楊玲宜也貼出相關改善成果效益圖，強調這些淤土是以近自然手法修復海岸、串聯沙灘，該工程還獲得第四屆全國水環境改善計畫金蘋果佳獎肯定，批評館長不該對不了解的議題胡亂開槍，甚至不斷惡意製造錯誤資訊，散布錯誤資訊。