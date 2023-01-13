金管會為擴大小額終老保險保護傘，宣布三度放寬投保金額及件數限制，將傳統型終身壽險保額上限自70萬元提高至90萬元、可投保件數自3張放寬為4張，並於12日發布修正「小額終老保險相關規範」，自5月1日起上路實施。

小額終老保單為金管會因應邁入高齡化社會，為提高國人保障的「政策性保單」，由於明訂預定利率為2％，附加費用率不得超過總保費的10％，可與現行利率約1～1.5％的商業保單便宜1～3成，自2017年2月初開賣。

小額終老保單最初包括終身壽險保額最高30萬元及附加傷害保險保額最高2萬元，每人終身限定僅能購買1張，爾後陸續於2019年7月及2021年7月二度放寬，目前每人終身投保件數為3張、終身壽險保額上限為70萬元，此次為三度放寬相關規定。

為鼓勵保險業推廣小額終老保險，金管會已提供多項監理誘因，包括核准制商品可採備查方式辦理、增加國外投資額度優惠與可適用較低人身保險安定基金提撥率等獎勵，並對辦理成效績優業者予以公開表揚等。

據金管會統計，截至2022年底共有16家壽險公司開辦小額終老保險，新契約保費收入55.12億元，較2021年35.66億元成長達54.6%。有效契約件數逾88.8萬件，較2021年底68.2萬件成長30％，其中投保年齡逾55歲保件達逾4成。