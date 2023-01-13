樂天國際銀行、連線銀行（LINE Bank）、將來銀行3家純網銀開業迄今仍處虧損，金管會主委黃天牧10日率各局邀集3業者溝通討論，在存款、授信、基金銷售、網路投保等4面向取得多項共識，將朝試辦或調整法規等方向進行研議。

對於外界質疑純網銀未如預期變「鯰魚」而淪為沙丁魚，黃天牧表示，純網銀業者申設時便已預計得花3、4年才能達到財務損平，純網銀應該不甘於做沙丁魚，而是有企圖心、想發展出自有商業模式。銀行局長莊琇媛則認為，純網銀已慢慢朝向鯰魚發展。

存款業務方面，純網銀建議提高數位存款帳戶非約定轉帳限額，金管會同意可提出以其他風控評估機制或強化客戶身分驗證強度的配套措施並申請試辦。此外，在辦理存款繼承衍生的結清帳戶作業方面，可依風險考量研提便利民眾的線下作業方式呈報金管會。

授信業務部分，純網銀現行評估方式是以月收入衡量信用貸款還款能力，金管會同意可針對具有還款能力但無法提出月收入證明者，提出其他能評估借款人還款能力及控管授信風險的機制，申請試辦小額消費為目的的授信業務。

至於純網銀建議能有條件開放試辦企業貸款、參貸聯貸案件，金管會鑒於相關業務涉及風險評估方法調整、資產配置、專業人力充實等層面，對此請純網銀先提出具體規畫。

基金銷售及兼營證券投資顧問業務方面，現行規定擔任基金銷售機構須符合每股淨值不低於面額，金管會對此同意可分階段研議銀行改以資本適足性作為擔任基金銷售機構及信託業兼營證券投資顧問業務的財務條件，以協助純網銀逐步建置各類理財業務服務。

網路投保業務部份，純網銀提出減化客戶加入網路投保會員作業流程，以及放寬辦理強制車險網路投保業務的要保人及被保人須為同一人限制。金管會對此請業者補充具體規畫流程，將持續評估可行性及辦理後續規範修正事宜。

另外，純網銀亦表達有意評估與電商平台合作，適時規畫提供消費者便利的消費性融資服務。金管會期許純網銀能依據自身商業模式，建立可信賴的徵審機制，在風險可控及避免客戶信用過度擴張前提下，積極利用科技、結合創新發展數位金融服務。

黃天牧表示，開放設立純網銀為鼓勵金融創新及深化普惠金融，將持續以開放態度，協助純網銀解決因經營特性所遭遇問題，依營業特性穩步發展業務，以滿足不同客群在不同消費場景的金融需求。