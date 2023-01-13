電源廠博大(8109)自結2022年每股稅前盈餘為11.3元，受惠於鐵道工程及醫療電源需求增溫，博大第1季營運看好，博大表示，第1季可望較去年同期成長，如果沒有意外的話，今年也會比去年好。

博大產品主攻屬少量多樣高門檻利基型應用，涵蓋工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等，整體業績未受全球景氣不佳影響，2022年12月合併營收1.52億元，年成長15.8%，營業毛利為7589萬4000元，年成長23.88%，稅前盈餘為6581萬9000元，年成長73.07%，單月每股稅前盈餘為0.86元。

累計2022年合併營收為18.03億元，年成長19.62%，營業毛利為8億3550萬元，年增14.8%，稅前盈餘為8.71億元，年成長78.46%，每股稅前盈餘為11.3元。

博大表示，大陸解封鐵道工程需求增溫，且醫療電源需求穩定，目前接單已到第2季，第1季可望延續去年第4季狀況，較去年同期成長，如果沒有意外的話，今年也會比去年好。