一名網友日前在宜蘭某橋上發現一名幼小男童獨自一人騎著三輪車在4線道上閒晃，甚至一度逆向朝轎車騎去，後來一名外送員目擊趕緊上前詢問，還有一輛轎車直接在後方橫切擋住來車保護男童，驚悚畫面曝光，網友紛紛痛批父母太誇張，也有不少人稱讚上前幫助男童的2人很暖心。

該網友在臉書「宜蘭知識+」曝光當時影片，當時一處馬路上有名身形矮小的男童獨自一人騎著三輪車在4線道的路中，男童用雙腳移動著三輪車，當時車道上還有許多轎車與機車「迎面」朝男童駛去，男童從路中一路滑行到路邊，最後竟還「逆向」，讓目擊者全捏一把冷汗。

網友在宜蘭某橋上發現一名男童獨自一人騎三輪車在4線道上閒晃，甚至逆向朝轎車駛去，後來一名外送員趕緊上前詢問，還有轎車直接橫切保護男童。（翻攝自臉書「宜蘭知識+」）

網友在宜蘭某橋上發現一名男童獨自一人騎三輪車在4線道上閒晃，甚至逆向朝轎車駛去，後來一名外送員趕緊上前詢問，還有轎車直接橫切保護男童。（翻攝自臉書「宜蘭知識+」）

該網友說後來有名女外送員趕緊上前關心孩童，還有一輛白車直接橫切在男童前方幫忙擋住，讓該網友大讚「宜蘭最美的風景」，但也發文酸說「嗶嗶！小朋友，你逆向囉」；據悉事發地點在宜蘭橋頭上，男童獨自一人、無人看顧下騎三輪車在路中，也引爆大批網友的怒火。

網友們留言「超扯的！父母超扯的，不就還好剛好紅燈，還有外送員跟汽車保護」、「太誇張了啦」、「沒大人嗎」、「這父母到底在衝啥…傻眼」、「誰家小孩啊，有夠誇張」、「謝謝願意停下來的機車與願意擋車的汽車，因為您們，讓這個家庭完整迎農曆年」、「這太危險，很容易就沒有下次了」。