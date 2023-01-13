Looks like the Spurs will break the attendance record. What’s dope is the press release they put out: pic.twitter.com/Wl3nSChumt — Michael C. Wright (@mikecwright) January 12, 2023

過去戰無不勝的「黑衫軍」馬刺，近年正式進入了換血期，本季戰績已經跌落至西區倒數第2，今年適逢馬刺搬到聖安東尼奧的50周年賽季，球團也決定在14日重返舊主場阿拉莫巨蛋（Alamodome）進行與勇士的比賽，但賽事還沒開打就刷新了一項紀錄，馬刺官方宣布該場門票已經售出高達6萬3592張門票，成為NBA歷史之最。

馬刺在1993年至2002年以阿拉莫巨蛋作為主場所在地，最多可以容納6萬5000名觀眾，過去NBA例行賽門票銷售紀錄為6萬2046張，由1998年老鷹主場喬治亞巨蛋（Georgia Dome）對陣公牛時所寫下，而馬刺與勇士一戰也將打破阿拉莫巨蛋過去所保有的門票銷售紀錄，當時馬刺在1999年總冠軍賽對決尼克的G2，當時現場湧入了3萬9554名觀眾，而馬刺最終以4勝1負順利奪下總冠軍。

「我認為很有趣，我還記得我們在那裡打了一些比賽，有種奇怪的感覺。」馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）睽違21年再度回到阿拉莫巨蛋，當初也是在這座球場開啟NBA執教生涯。阿拉莫巨蛋在1993年5月15日啟用，目前馬刺球員陣容中只有葛吉傑（Gorqui Dieng，1990）及麥克戴摩（Doug McDermott，1992）已經出生。

馬刺本賽季戰績慘淡，僅僅拿下13勝29負，他們的目標已經是徹底擺爛，以爭取狀元大熱門文班亞馬（Victor Wembanyama），1997年馬刺在選秀會也是用狀元籤選進鄧肯（Tim Duncan），這尊石佛效力球隊19年，一共幫助馬刺奪下5座總冠軍。