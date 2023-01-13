一名劉姓男子在111年8月，間透過網路遊戲「第五人格」，認識國小六年級女童小美，竟然以一張裸照20元的代價，利誘她自拍2張裸照傳給他觀賞，事後又約小美到住處，要求她脫光後，以黑布條蒙住雙眼發生性關係，事情曝光後，小美父母大怒報警，法官認他引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號罪及犯對於未滿14歲女子性交罪，各處3年2月、3年4月。

根據判決書，劉男於民國111年8月，透過網路遊戲「第五人格」，結識小學六年級女童小美後，以1張照片新臺幣20元之價格，引誘小美依其指示，以平板電腦自行製造裸露胸部、下體之照片傳給他觀賞。

事後又約小美前往他的住處，要求小美自行脫去衣物，並以黑色布條蒙住小美眼睛後，經在小美同意下，兩人發生性行為，並在過程中拍攝性愛照片。事後女童母親在女兒手機內發現兩人對話，經逼問下得知上情，一怒下報警提告。

小美的母親向法官表示，請一定要判被告有罪，就算被告想要跟他們調解，夫妻兩人對本案的態度就是不想看到這個人了，不接受和解之意見

法官審理後，發現劉男才因涉犯兒童及少年性剝削防制條例提起公訴後交保，竟於交保期間再犯，足以見得劉男素行不佳，顯未悔改，且明知小美年紀尚幼，心智發育未臻健全、知慮淺薄，欠缺完全之性自主判斷能力，難與一般成年人等同視之，竟不知克制衝動，為滿足個人性慾，對小美為性交行為，嚴重戕害女方身心之健全成長，造成難以磨滅之傷害。依引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號罪及犯對於未滿14歲女子性交罪，各處3年2月、3年4月。