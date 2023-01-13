The Los Angeles Lakers will work out four-time All-Star DeMarcus Cousins on Friday, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 12, 2023

隨著「一眉哥」安東尼戴維斯受傷期間延長，陣中僅剩湯瑪斯布萊恩一名長人可用的湖人，正在積極找尋能用10天短約簽下的長人，《看台報告》資深記者海恩斯13日爆料，曾經4度獲選全明星球員的「表弟」考辛斯，14日將會正式接受湖人試訓，期望可以「真正」披上湖人戰袍。

現年32歲的考辛斯，2010年第5順位被國王選上，隨後效力過國王、鵜鶘、勇士、火箭、快艇、金塊等隊，他雖在2019-20年球季曾加盟湖人，卻因膝蓋傷勢連一場都沒打就遭釋出，本季遲遲找不到新東家，先前還曾一度謠傳本月底可能來台打球，如今看來仍是煙霧彈。

不過考辛斯想要加盟湖人，還有不少變數，因為《The Athletic》權威記者查拉尼亞也在13日爆料，湖人將於14日同時試訓梅耶斯里歐納德，2012年第11順位被拓荒者選上的里歐納德，生涯待過拓荒者與熱火，卻在2021年3月爆發直播時發表種族歧視言論爭議，被熱火交易到雷霆後就被裁員，至今仍找不到新東家。