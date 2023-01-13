緯軟(4953)公布2022年第4季及全年合併損益，單季合併稅後淨利1.64億元，季增13.1％，年增43.6％，每股盈餘為2.46元；2022年稅後淨利5.54億元，年增21.6％，每股盈餘8.33元，單季、全年獲利及EPS均創歷史新高。

緯軟第4季營收20.9億元，年增19.8％。受季節性因素及大陸疫情快速擴散影響，毛利率及營益率分別降至20％及6％，然隨著營運擴展，經濟規模逐漸顯現，營業利益1.27億元，年增30.8％，年增幅度超越營收；稅後淨利1.64億元，年增逾4成，創單季新高，淨利率為8％，為同期新高記錄。

總計2022年營收近80億元，年增28.7％，成長動能聚焦在高科技及互聯網龍頭企業的穩定收入、新能源產業客戶的高速發展、以及數位轉型及智慧製造的商機。毛利率21％，雖較上年度下降2％，但營益率仍保持在7％以上。在營收推動下，獲利表現亮眼，全年營業利益達5.63億元，年增22.4％，稅後淨利達5.54億元，年增21.6％，皆達歷史高點；同時交出EPS 8.33元歷史新高的成績。

展望未來，資訊服務市場長期需求依然強勁，惟近期經濟環境仍存在諸多的不確定性，短期或將影響成長力道。未來將持續深耕現有的大客戶及拓展潛在市場，維持健康的現金流，強化企業競爭力。