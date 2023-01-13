近來是舉辦尾牙的旺季，許多公司除了大手筆邀請藝人演出，也會指定員工上台表演，對此，資深媒體人莎莉夫人表示很厭惡硬性要求員工上台表演的橋段，另外像是管理階層抽到獎，台下員工總會齊喊「捐出來」，讓她忍不住反問：「算不算是一種集體施壓？」

莎莉夫人表示每當舉辦尾牙時，很討厭公司強制要求員工上台表演「娛樂」管理階層的橋段，但更厭惡管理階層「男扮女裝」的演出，讓她語帶不屑表示：「自以為『親民』，實際上無比噁心」，畢竟吃飯還得看「不專業」的表演，對所有人而言根本是折磨，倘若連菜色都難吃，根本就是天理難容。

接著提到尾牙最受歡迎的橋段，莫過於就是抽奬，倘若抽中的是管理階層，員工們就會齊喊：「捐出來」，有時候捐的不夠，還必須主動「加碼」，對此，莎莉夫人表示當主管後參加公司尾牙，便放棄抽獎資格，除了不與同仁爭利，也不必被迫加碼送，接著提起某年公司當家主播因公未出席尾牙，沒想到竟抽中頭奬，主持人當下便電話連線恭喜她抽中50萬，現場也立刻傳出「捐出來」的吶喊聲，沒想到詢問她：「做為當家主播，妳要捐出來再加碼多少？」竟得到「我不捐」的回應，還立刻掛上電話，讓所有人都愣在現場。

而主播事後面對其他同事議論時，她則是霸氣回應：「為什麼抽中我，我就必須捐出來？我也是公司員工，領老闆付的薪水，一樣是受薪階級，我也符合抽獎資格，為什麼逼我捐出50萬，還要我加碼？我不欠你們」，對此，莎莉夫人表示當所有人鼓掌喊著「捐出來」的口號時，算不算是情緒勒索或集體施壓，接著強調很欣賞對方勇敢做自己的態度。不必迎合其他人期待，更不需要裝大方「加碼送」搏得同事歡心。