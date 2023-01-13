小編今（13）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電法說內容釋出中性偏多訊息，昨晚美股開盤後，台積電ADR呈現穩步大漲格局，漲幅達6％，預料對今日台股將扮演穩盤角色。

總裁魏哲家表示，已觀察到一些需求趨穩前兆，預期半導體週期在上半年觸底、下半年穩健回升，台積電下半年營收將較去年同期成長。預期不含記憶體在內的全球半導體市場，全年將衰退4％、晶圓代工市場則下滑3％，但台積電仍優於產業平均水準，「預期今年營收將較去年微幅成長。」

【1】台積電法說沒釋利空

台積電12日法說會，預估上半年營收將逐季下滑，下半年進入旺季才會明顯回升。總裁魏哲家表示，由於智慧型手機、個人電腦等消費終端市場疲弱，客戶產品進度延遲，上半年7奈米及6奈米產能利用率低於先前預期，今年資本支出亦下修至320～360億美元（去年362.9億美元），預期台積電全年營收僅將較去年微幅成長。

【2】大立光示警 手機廠非常悲觀

沒有最壞，只有更壞，大立光12日法說會，老實樹再發威，在手機需求惡化下，大立光董事長林恩平一開口就示警，強調「幾乎全部的手機廠都非常悲觀」，且大立光不僅今年元月比去年12月差，就連沒有農曆春節假期的2月，表現也會比1月差。

【3】10推案熱區 恐淪海嘯第一排

「平均地權條例修正案」完成三讀，專業市調機構預期，北台灣十大推案熱區，一年推案量就逼近6千億元，囊括北台灣48％之多；雖然日出條款之前，預售屋仍能自由轉售，但修法打擊買方購買預售屋的意願，買氣預期觀望，這些供給量大的區域，恐將淪為海嘯第一排。

【4】美通膨漸退燒 2月升息1碼已定

受惠於汽油價格走跌，美國去年12月消費者物價指數（CPI）月減0.1％，此為2020年5月以來首度下滑，年增率6.5％也創下2021年10月以來最低，顯示通膨確實降溫，推升市場對於美國聯準會（Fed）收斂升息力道的預期。

【5】史上最慘 全球PC出貨 去年大減16.2％

去年高通膨、高利率再加上全球經濟惡化，不只嚇阻消費需求，就連企業也縮減支出，導致全球PC市場受到前所未有的衝擊。研究機構顧能（Gartner）統計，去年全球PC出貨量下滑16.2％，創下1990年代中期該機構開始追蹤這項數據以來最大跌幅。