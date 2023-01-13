屏東縣政府楊姓女科長3年前傳LINE給動保監督聯盟秘書長，指長官「讓基層像狗一樣」「被民代羞辱」「刁難」等，遭縣府記過懲處，她不服提告請求撤銷，最高行政法院駁回上訴，認定縣府處分並無違反比例原則，判她敗訴確定。

楊女遭縣政府認定，她以LINE向動保監督聯盟秘書長何宗勳傳送「現在新處長上任，認為勸導次數不足，認為政府不能與違法民眾相左，要到勸無可勸，才去裁處」「讓基層像狗一樣被民代羞辱後，回去還要被長官退公文及其他事情刁難」等文字。

縣府認為，楊女造成屏東縣動物保護業務形象大受損害等失職行為，2020年決議：「考量楊科長原係向外部團體說明動保業務之辛勞與難處，因用字遣詞欠妥，遭有心人士傳播渲染，實有疏失，核予記過一次，以資警惕。」，楊女不服提告。

高雄高等行政法院認為，楊女具公務員身份且為單位主管，本應為同仁表率，恪遵上級長官之命令，但她在上級長官下達應先經勸導無效始得裁處罰鍰之命令後，仍以LINE傳送內容多有攻擊長官及被告動保政策之負面不當用語，記過懲處並無違反比例原則，判她敗訴，她提上訴遭最高行政法院駁回確定。