空軍年度重要演訓「戰術總驗收」（又稱天龍操演）在去年11月舉行，在模擬空戰課目中，空軍第2聯隊4架幻象2000戰機擊落4架F-16戰機，幻象2000戰機僅1架戰損，獲得團隊對一名殊榮，象徵最高榮譽的「空戰王、箭靶王」獎牌也首度曝光，分別由第42作戰隊莊惟博中校、張護薳上尉拿下冠軍。

空軍「空戰王」與「箭靶王」獎牌首度曝光。(空軍提供)

前方為紅色飛靶為遭到幻象機20機砲擊毀的TDK39箭靶。(空軍提供)

空軍「空戰王」與「箭靶王」獎牌首度曝光。(空軍提供)

獲得空戰王的莊惟博中校表示，該操演以制空作戰為場景，4架幻象2000戰機對上4架F-16戰機，由於隊員操作、默契良好，將全數F-16戰機擊殺，戰損部分，是被擊殺一架，戰損1：4。

由於中共軍機擾台情形未見趨緩，莊惟博表示，單位秉持「為戰而訓、戰訓合一」原則，平常遵從空軍作戰指揮部的戰備指導，進行對應操作，面對訓練時數遭任務壓縮，單位運用模擬機「四機連線」功能，飛官亦犧牲假期接受訓練，隨後再利用歸詢系統，實施戰術、戰法研討。

紅色飛靶為遭到幻象機20機砲擊毀的TDK39箭靶。(空軍提供)

而空軍二聯隊飛官張護薳上尉則獲得「箭靶王」殊榮，他受訪表示，「箭靶王」為戰機的機砲射擊，以30公釐機砲及機砲砲彈做電子靶射擊，完成起飛攔截的防空操作。由於這項戰術總驗收為空軍二代機（幻象2000、F-16、經國號）頂尖飛行員的齊聚競賽，能於佼佼者之中勝出，也感到光榮。

我國採購的幻象2000-5型戰機搭配RDY雷達，擁有多種對地／空作戰模式，能夠同時追蹤8個目標，可一次發射4枚雲母（MICA）中程空對空飛彈攻擊，成軍初期是空軍三款新主力戰機中，戰力最強者。不過，幻象維修費用高昂、每小時作用費用高達80萬元，目前也是主力戰機中唯一未獲升級的機種。