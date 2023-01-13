34歲女星愛雅（張艾亞）以綜藝節目《大學生了沒》出道，去年11月閃電宣布結婚，男方是與她分手後再次復合的圈外人「W先生」，兩人復合不到一年就決定與對方攜手共度餘生，讓外界相當驚喜。過去愛雅曾透露，老公的長相酷似南韓天團Super Junior的成員始源，近日更在臉書上無預警曬出184cm高壯尪的正面照，甜喊：「你是我最顯瘦的穿搭。」

愛雅宣布成為人妻後，從未公開老公的廬山真面目，僅透露他有著184cm的高壯身材，更像韓星崔始源，也令外界相當好奇，究竟是怎樣的帥氣外貌，能讓愛雅二度沉醉其中，更與他閃婚。

愛雅11日在臉書無預警曬出與尪的正面合照，配文寫下：「很開心由於老公的高壯，於是現在體重破新高的我看起來還是非常小鳥依人。」更向他甜喊：「老公，不用減肥了啦。」表明他是自己最顯瘦的穿搭。然而，高帥尪的正面合照中，她還俏皮在臉上以貼圖遮蓋老公臉部，引來大批網友佯裝憤怒紛紛敲碗想看「台版崔始源」的模樣，「好想看老公的廬山真面目」、「兩人一起幸福肥」、「小鳥依人。」

事實上，愛雅曾透露跟老公認識超過15年，兩人在20歲左右曾短暫交往後分手。然而，在這15年間愛雅並未換過電話號碼，因此在愛雅母親離世後，男方才能順利連絡上她，並在一旁守候，最後兩人決定復合。此外，她也曾形容對方的長相神似韓星始源，近日公布老公的不露臉高大身材後，也讓粉絲相信能夠看見男方帥氣臉龐的時刻指日可待。