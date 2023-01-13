桃園市龍潭區三坑抽水站爆管，南桃園逾33萬戶大停水，市長張善政的空戰應變能力遭媒體人朱凱翔、謝龍介侄子謝克洋等批慢半拍；張又遭爆 9日餐敘飲酒，隔5小時後自己駕車視察水情，張則澄清只有「抿兩口」，以後會更小心。面對接連爭議，張昨（12）晚於臉書發聲，宣布年節期間交通相關工程計畫，強調市府團隊在春節期間一樣會堅守崗位，，讓大家安心過好年。約6000位網友則湧入按讚，紛紛大喊「辛苦了！」

張善政昨日晚間9時在臉書發文表示，還有一個星期就要過年了，許多工程也即將暫時停工，停工的工地現場，工地安全更應該重視，因此市府建立應對機制，即時處置突發狀況，確保市民安全。

張善政指出，首先，交通局協調市府轄管道路施工廠商，在年假停工期間，把路權還給市民，包含1月16日至30日期間，禁止挖掘市轄道路；1月20日至2月5日期間，禁止挖掘省道道路，另外，也會配合禁挖規定，進行移除或退縮工區範圍，減少道路施工對市民的影響。捷運工程局也針對綠線工程沿線辦理圍籬改善作業，拆除中正北路（320巷至南竹路）工程圍籬、並退縮G05、G06、G08及G09各站沿線工程圍籬，恢復行人通行及騎樓空間。

張善政強調，他也特別要求有大規模施工現場的工程單位，都應與里長與住戶建立「居民服務小組」，除了過年期間緊急通報，市府也會長期落實這一個機制，讓市民即時反應公共安全問題。市府團隊在春節期間一樣會堅守崗位，包括「1999市民服務專線」，過年期間也不打烊，24小時為市民待命服務，持續做市民的後盾，讓大家安心過好年。

此文獲得6000個讚、破500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「市長與團隊 辛苦了！」「市長辛苦了！」「善哥市長加油！相信桃園人對你十分有信心，綠營那些輸不起的言論毋須理會」、「小編要多更新要加油，善哥市長新年快樂加油」、「空戰要多加強，臉書要多更新，這是時代趨勢沒辦法，小編加油、市長加油，大家都辛苦了！」「張市長千萬不要被打倒，繼續加油喔」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！