一輛新車要價近600萬的BMW M3 Competition（G80）日前發生車禍，右前輪飛出、左前輪呈現「外八」，車體多處被撞凹，安全氣囊也炸開，車主甚至「上路開不到10天」就發生意外，網友大酸「這才是台灣經濟幕後的無名英雄啊」、「沒事啦！又不是限量的，有錢想撞幾台就撞幾台」。

有網友在臉書「爆料公社公開版」分享照片，該輛BMW M3當時卡在路中分隔島，輪胎甚至呈現「外八」角度，左前車輪的上半側已翻出車外，右前車輪甚至已掉落出車外，露出裡頭的線路零件，車身右側的板金也有多處遭撞凹、掉漆，引擎蓋也有些微掀起，安全氣囊已爆開，可見事發撞擊力道相當猛烈。

一輛新車要價近600萬的BMW M3 Competition（G80）日前發生車禍，右前輪飛出、左前輪呈現「外八」，車體多處被撞凹，安全氣囊也炸開。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

一輛新車要價近600萬的BMW M3 Competition（G80）日前發生車禍，右前輪飛出、左前輪呈現「外八」，車體多處被撞凹，安全氣囊也炸開。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

據原PO發文內容，該輛BMW M3才剛剛掛牌，甚至「開不到10天」，要價近600萬的轎車就這樣被撞掉了；網友紛紛留言「有錢人喜歡開豪車不是沒原因，車可撞的稀巴爛，人不可往生成遺憾，駕駛技術一般般，就是爛」、「開好車的不代表會開車啊」、「您終究要修車的，不如一開始就修」、「買到撞到」。

也有網友酸說「這才是台灣經濟幕後的無名英雄啊」、「沒事啦！又不是限量的，有錢想撞幾台就撞幾台」、「不用覺得怎樣，只要是錢能解決的事都沒事，有錢人只怕被關」；據了解第一代 BMW M3 自 1986 年誕生後，兼具熱血操控與日常實用的車格特性，成為 BMW M GmbH 最具代表性以及最受車迷喜愛的車款。