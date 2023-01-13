儘管去年休兵期經歷陣容大換血，卻在季初打出令人驚奇戰績的爵士，目前仍在交易市場相當活躍，根據《Yahoo Sports》記者費契13日爆料，目前爵士跟老鷹積極討論用柯林斯交易范德比特、馬利克比斯利，不過爵士希望老鷹可以增加一個首輪選秀權才想完成這筆交易。

儘管柯林斯目前仍然穩坐老鷹先發大前鋒位置，但他本季場均13.3分、8.1籃板表現，卻創下自從菜鳥球季以來的最差表現，早就讓老鷹失去信心，且打算儘早把他交易出去，如果可以換來范德比特與比斯利，不僅大前鋒位置足以取代，更增添不少外線火力。

爵士先發射手克拉克生雖然也吸引不少球隊招募興趣，卻因他目前仍被爵士列為非賣品，且積極想跟他完成提前續約，不過克拉克生希望自己能在今年夏天跳脫合約成為自由球員，然後尋求平均年薪高達2000萬美元的新合約，暫時不肯跟爵士續約。

費契也談到了至今仍未上過場的太陽大前鋒克勞德，目前黃蜂打算拿出麥克丹尼爾斯、公鹿想用葛雷生艾倫來交易克勞德，可惜太陽依然興趣缺缺，看來太陽寧願繼續浪費時間留下克勞德，就算當前太陽戰績因為主力接連受傷日漸下滑，目前已經跌到西區第7。