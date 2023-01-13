今天是故總統蔣經國逝世35周年，前總統馬英九在桃園市長張善政等人陪同之下，赴桃園大溪陵寢謁陵，馬英九戴著黑色口罩不發一語，全程約20分鐘並未受訪，離開前則對現場媒體說「大家辛苦了」。
張善政則說，和馬前總統有小聊，講到今天是經國先生逝世35周年，談到不只是經國先生，還有以前蔣中正總統一些事蹟，其次就是講到這邊兩蔣園區將來有些規畫，在地李柏坊議員也給了很好的建議，觀旅局也有一些很好的想法，在幾個月之內會將這邊發展的藍圖做得更具體，到時候再和大家詳細報告。
今天是故總統蔣經國逝世35周年，前總統馬英九在桃園市長張善政等人陪同之下，赴桃園大溪陵寢謁陵，馬英九戴著黑色口罩不發一語，全程約20分鐘並未受訪，離開前則對現場媒體說「大家辛苦了」。
張善政則說，和馬前總統有小聊，講到今天是經國先生逝世35周年，談到不只是經國先生，還有以前蔣中正總統一些事蹟，其次就是講到這邊兩蔣園區將來有些規畫，在地李柏坊議員也給了很好的建議，觀旅局也有一些很好的想法，在幾個月之內會將這邊發展的藍圖做得更具體，到時候再和大家詳細報告。
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