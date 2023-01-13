內閣總辭傳聞不斷；台灣民意基金會今公布最新民調，五成七不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，也創下2019 年1月成立以來的新高紀 錄。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是蘇內閣成立四年來最艱困、人民最火大的時刻。

游盈隆指出，從長期趨勢看，蘇貞昌內閣施政滿意度繼2022年選後重挫11.4個百分點後，本月再下降0.2個百分點，續創2019年1月蘇內閣成立以來的最低紀錄。

游盈隆指出，當社會瀰漫2022選後敗戰內閣應迅速總辭的氛圍時，就算蘇內閣具體回應「還稅於民」普發現金六千元的社會呼聲，讓施政滿意度有暫時止跌跡象，但不滿意 蘇內閣遲遲沒總辭的人民期待已轉化成更強的怒火。

進一步的分析，他認為有以下五點值得注意，年齡層看，除65歲以上公民外，每一個年齡層都呈現遠遠超過半數的人不滿意蘇內閣的整體施政表現；35-64歲者更有明顯超過六成不滿意，20-24歲有六成不滿意，25-34 歲則有五成六不滿意。

其次從教育背景看，除了初／國中及以下教育程度者尚呈現多數滿意蘇內閣整體表現外，其他高中／高職及以上教育程度者皆呈現六成以上不滿意。以大學及以上教育 程度者為例，三成三滿意，六成二不滿意。

從職業背景看，除了農民及學生尚呈現多數滿意蘇內閣整體施政表現外， 其他各界包括自營商／企業主、高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、勞工、家 庭主婦、退休人員及目前失業／待業者都呈現多數不滿意的狀況。

從政黨支持角度看，除了民進黨與台灣基進支持者仍各有七成三對蘇內閣

整體施政表現滿意外，其他各黨包括國民黨、民眾黨及時代力量都呈現多數不滿的現象。

具體地講，國民黨支持者中有八成五不滿，民眾黨支持者中有八成三不滿，時代力量支持者中有五成三不滿。中性選民中，近五成六不滿，二成八滿意。

從行政區域看，6都16縣市中，每一個地方都呈現多數公民對蘇內閣整體施政表現不滿，包括民進黨大本營的台南市和高雄市。具體地講，在台南市公民中，三成八滿意，五成九不滿意;高雄市公民中，四成八滿意，四成九不滿意。

本次調查訪問期2023年1月9-11 三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1085人，誤差在 95％信心水準下約正負2.98個百分點。