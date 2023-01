圓剛(2417)推新品PA511D Mingle Bar多功能視訊會議攝影機,以企業級專業影音,搭配對一般消費者簡單易上手的使用介面,再透過AI技術提升會議影音品質,打造一體化多功能的視訊會議機,PA511D將所有會議中的關鍵設備結合到一個簡易的設備中,在建置較小的會議空間時,安裝方便、減輕IT人員負擔的優點,及免除複雜操作和昂貴的採購成本的設計,為中小企業和機構,提供專業視訊會議室的所有需求。

圓剛111年營收39.68億元,雖然連續2年呈現年減,但相較於108年疫情前的營收,仍是有26%的成長幅度。圓剛在疫情期間受到WFH的驅動,109年營收達70.26億元新高,年增翻倍。

圓剛總經理兼執行長郭重松表示:「隨著大家重返辦公室,在重新適應新工作型態時,需要較小的會議空間或小型會議室來滿足混合工作的需求,也希望在使用會議視訊系統時也能簡單不複雜,產品名稱『Mingle』的初衷是希望人與人的連結,使用我們的PA511D,這樣的願景將可以經濟實惠且簡單的完成。」

在漸趨行動化、小型化的會議空間,亟需安裝簡單、管理方便的整合硬體解決方案,同時因應BYOD(bring your own device自備筆電)的應用而設計,PA511D不需安裝和搭配以往分散的周邊設備,而是透過Type-C一線連接,將視訊會議中的所有功能集中於一台設備,簡單的USB連接就能提供需要的所有功能,如外接螢幕、網路攝影機、麥克風、揚聲器和有線網路,以確保專業會議的可靠性和穩定性。您可以將其與專用的會議室電腦一起使用,也可以讓使用者實現BYOD(bring your own device自備筆電)並載入他們選擇的會議應用程式,例如Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等。