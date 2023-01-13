《第一財經》13日報導，疫情衝擊之下，大陸地方財政困難前所未有，地方財政運行也備受關注。2022年各省債務規模增速明顯超過GDP和財政收入增速。

中國人民大學財稅研究所近日發布《中國各地區財政發展指數報告2022》（《報告》），綜合考量地方財政收入、支出、債務、社保、預算管理、公共服務、財政均衡性等相關指標，給出2008年至2021年各省財政發展總指數。疫情前，這一指數總體呈上升趨勢；疫情衝擊下，指數呈現明顯上下波動。由於經濟恢復性增長，2021年較上一年增長。

《第一財經》報導，中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮稱，預計2022年各省分財政發展總指數比2021年下降，主要是經濟受疫情衝擊較大，地方財政收支矛盾進一步加大。

與此同時，《報告》也闡述了地方財政面臨的凸出挑戰，包括近兩年財政收入結構惡化，地區間財力不均；在收入增長乏力同時，地方剛性支出需求擴大，財政收支矛盾日益凸顯；為平衡收支矛盾，地方舉債快速增加，債務可持續性不斷下降，風險升高。

報導稱，近些年大陸中央高度關注地方政府債務風險，這關係著地方財政可持續性。《報告》也設定了債務可持續性指數，由顯性負債率、顯性債務率、廣義負債率、廣義債務率、一般債利息負擔率和專項債利息負擔率六個指標構成。2016年至2021年，各省分債務可持續指數呈下降趨勢，地方政府所面臨的債務風險不斷升高，債務可持續性不斷降低。

馬光榮表示，2022年，各省分債務規模增速明顯超過GDP增速和財政收入增速，償債負擔加大，可持續指數將繼續下降。「目前債務可持續性沒有公認的紅線。但國務院曾發文明確，專項債付息支出占政府性基金預算支出超過10％，需要啟動財政整頓，主要是進行支出壓縮。目前，部分省分已逼近這一比例，是否將依規進行財政整頓，值得關注」。

近年來大陸財政收支矛盾加大，為穩經濟急需擴大政府有效投資，這筆資金主要來自舉債。從公開數據看，近些年地方政府債券發行規模不斷擴大，尤其是疫情之後新增專項債券發行規模站上3兆元（人民幣，下同）台階，去年首次超過4兆元。這也導致地方政府債務餘額快速攀升。

大陸財政部數據顯示，截至2022年11月底，大陸地方政府債務餘額35兆0364億元，控制在全國人大批准的限額之內。財政部公開表態，地方政府隱性債務減少1／3以上，風險緩釋可控。

馬光榮表示，在2023年較大的穩增長壓力下，財政政策要加力，債務規模料將明顯增長。但需要注意地區間債務壓力存在差異，對債務壓力特別大、基層「三保」出現困難的地區，大陸中央應利用轉移支付進行救助。因此建議，2023年除了地方專項債規模適度增長，中央國債規模也應加大發行空間。