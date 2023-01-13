美國對中國祭出新一輪晶片管制措施，更聯合盟友齊力封鎖，對中國半導體產業發展造成衝擊，根據美國半導體產業協會（SIA）統計，中國晶片去年11月銷售額為134億美元，年減21.2%，是全球衰退最多的地區。

綜合外媒報導，SIA最新資料顯示，2022年11月全球半導體產業營收為454.8億美元，與2021年同期500億美元相比減少9.2% ，亞太及其他地區衰退13.9%，其中全球最大半導體市場的中國一口氣下滑21.2%至134億美元，反觀美洲營收年成長5.2%、歐洲成長4.5%、日本成長幅度也有1.2%。

SIA 總裁兼執行長John Neuffer 表示，去年11 月全球半導體銷售額下降，主因是受到市場週期性問題和大環境經濟不景氣。

不過中國積極仍發展本土晶片產業，傳出正研擬提供晶片業超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣）的補助計畫。另根據華爾街日報報導，中國晶片正出現新一波IPO（首次公開募股）熱潮，籌資規模幾乎是2021年的三倍，因為投資人相信中國計畫長期發展半導體業。