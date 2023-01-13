廣三SOGO今年為了與消費者同慶春節，29日前祭出全館滿3000送Smart Crad點數400點，另還可參加卡樂瘋活動，集結12大銀行消費達指定門檻，即可享3% 4% 5% 的超高回饋率，滿6000送200回饋3%、滿15000送600回饋4%、滿30000送1500回饋5%，另外20日前再享大家電、特選瓷器滿萬送Smart Crad點數2000點，1月30日至2月5日持Smart Card單筆消費滿2000，即享紅利點數3倍送。

廣三SOGO今年就與「可愛大王」合作，推出獨享扣點禮，更祭出價值超過6000元福袋，早已在月初被秒殺預購完銷。（廣三SOGO提供）

而每年都不能少的福袋，今年廣三SOGO就準備了300個預購福袋，早於本月初完銷，大年初一消費者只要拿購買憑證即可來抽價值超過6000元福袋，而且當天還有福獅獻瑞氣勢磅礡迎兔年，初四再限定會員點數扣400點，即送300元廣三SOGO商品禮券，初五還有旱溪媽祖迎財神，一直到初六天天都有各式活動，而且還有APP限定活動，於APP扣1點即抽Bgreen UFIT全身拍打律動機、Junior Delonghi全自動咖啡機等大獎，2月12日前更有巨大鱷魚扭蛋機設置在1樓廣場，初一到初五持全館滿888的發票，即可憑會員APP兌換扭蛋兌換券，有機會扭到iPhone14 Pro、Switch等大獎。