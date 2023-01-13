觀察者網13日報導，大陸農業農村部網站12日消息，為解決農村地區醫療物資緊缺問題、助力打贏疫情防控硬仗，近日，農村地區疫情防控工作專班（專班）協調對接大陸國家衛健委、工信部、全國工商聯，推動為農村地區每個村衛生室免費配備2台指夾式血氧儀，為每個鄉鎮衛生院配備1台製氧機。

據報導，專班5日以來協調大陸衛健委、工信部、全國工商聯等多個部門，集中採購一批血氧儀，優先向農村地區發貨，對接阿里集團公益基金會、鄉村振興局主管的友成企業家鄉村發展基金會等單位落實資金支持、開展採購工作。截至目前，50％以上的血氧儀已完成配送。

專班還協調推動為每個鄉鎮衛生院配備一台製氧機，協調鄉村振興局匯總832個脫貧縣1萬1534個鄉鎮衛生院資訊，協調工信部落實資金來源、採購管道，目前首批產品已經發出；同時會同全國工商聯，為脫貧縣以外約2.5萬個鄉鎮衛生院配送製氧機。

連日來，專班大力協調多家單位、引導各類資源支持農村地區疫情防控工作。協調友成企業家鄉村發展基金會發起「名醫助村醫」公益專案、向160個國家鄉村振興重點幫扶縣捐贈6萬套「辨證雲·基層醫生智慧助手」，為基層醫生提供中醫智慧輔助診療服務；組織中國農村雜誌社策畫出版《農民文摘·2023年農村防疫科普專刊》，加印10萬冊免費發放，為農村地區群眾提供疫情防控防治科普知識。