統一時代百貨台北店今年春節就推出迎兔年「新春賀歲」檔期，18日前享全館指定櫃滿3000送300活動，更準備三項春節好禮給會員，包含檔期期間憑不限金額消費發票，即贈限量2000份的雪鈴兔波波賀年紅包袋，18日前指定消費累計滿4200元，即贈限量2500份的樂高財神爺以及超人氣的《黃阿瑪的後宮生活》五波段限量卡友禮，讓會員開心迎好年。

統一時代百貨台北店的NARS 裸光蜜粉餅禮盒，推薦價1580元、專業刷具組2650元。（統一時代百貨台北店提供）

而在過年期間更推出「兔年迎神節」活動，不僅有熱鬧的舞龍舞獅表演，更將天天發放人氣廟宇開運小物及新春獻禮，限量2000份免費送給消費者，像初一就將發放500份台北市關渡宮發財金、初二發放300份台中南天宮開運金鈔及開運金幣、初三發發放各300份車城福安宮開運平安米及滿漢大餐Gold金牛肉麵、初四發放各300份烘爐地南山福德宮開運錢母及滿漢大餐Gold熗牛肉麵，不用全台跑遍即能收集開運小物，初一到初四更將於7樓推出投入10元硬幣即可兌換每日限量100枚關渡宮錢母。