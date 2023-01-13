槍擊要犯張錫銘遭判無期徒刑定讞，在監服刑近17年，去年台南監獄提報他的假釋案，但遭法務部矯正署處分不予許可假釋，他提行政訴訟遭駁回確定後聲請釋憲，大法官許宗力等3人審查庭審查後，認為他的聲請難謂有何侵害基本權利等，裁定不受理。

張錫銘曾犯下1起殺人案及擄人勒贖等重大刑案，還多次與員警槍 戰激烈駁火，警方更為此成立「獵龍專案」大規模緝捕。張錫銘落網 後，被判處3個無期徒刑，合併執行無期徒刑，在台南監獄服刑至今。

張男在去年2月聲請的假釋案，法務部矯正署認為他被列為重大通緝要犯，並於逃亡海外返國後再度組成犯罪集團，勒索、持槍、縱火示威又數度與警方對峙、任意投擲彈藥，犯行造成被害人死亡，嚴重危害公眾安全及社會治安，仍有繼續教化之必要等理由，在去年3月29日處分不予許可假釋。

張提起行政訴訟被駁回確定後聲請釋憲主張，《監獄行刑法》規定，假釋處分由法務部作成，違反憲法對人身自由之保障及正當法律程序原則，且將「悛悔實據」之假釋條件，規定為參酌受刑人獄中表現等，並因行刑累進處遇責任分數等，違反憲法法律保留、法律明確性、比例原則及人身自由之保障。

憲法法庭第一審查庭審判長許宗力、林俊益及黃瑞明大法官審理後認為，張的聲請尚難謂其有何違反前揭憲法原則而具憲法重要性，以及有何侵害他的基本權利而有貫徹之必要，本件聲請，於法不合，裁定不受理。