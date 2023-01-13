聯茂(6213)2022年合併營收為291.26億元，年減10.43%，聯茂公告擬於泰國增設生產據點，以因應全球供應鏈變化及客戶對大陸以外地區生產需求。

看好電動車及ADAS先進駕駛輔助系統需求，聯茂積極佈局車用領域，車用ADAS產品已開始放量，2022年車用產品佔比約15%，因應全球供應鏈變化及客戶對大陸以外地區生產需求，以及考量泰國當地車廠供應鏈完整，聯茂決在泰國增設生產據點，此投資案洽購土地相關事宜，以及成立泰國子公司所需與相關政府機關申請及其他未盡事宜，則授權董事長全權處理之。

聯茂2022年12月合併營收為23.47億元，月減2.66%，年減14.73%，累計2022年第4季合併營收為68.58億元，季增7.96%，累計2022年合併營收為291.26億元，年減10.43%。

雖然從終端市場需求來看，清庫存動作可能到今年第1季末、第2季初，不過，隨著兩大伺服器新平台產品拉貨啟動，台光電及聯茂預期，今年第1季有望是全年營運谷底，第2季起逐步回升。