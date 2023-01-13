毅嘉(2402)在車市加持下，去年全年營收、獲利再攀高峰，展望今年營運，毅嘉今年車用產品的整體營收占比可望挑戰七成，全年度營運成長可期。

毅嘉去年第四季單季自結合併營收金額約21.36億元、季增加約3%，合併稅前淨利為1.83億元；累積111年全年合併營業收為76.54億元、年增加18%，合併稅前淨利為4.72億元、年增幅度高達76%，全年營收、獲利再攀高峰。

毅嘉去年第四季度雖受到大陸疫情解封的干擾，但在車用產品的強勁需求與供應鏈瓶頸舒緩之情況下，單季合併營收為21.36億元，季增加3%，而單季毛利率更在產品組合轉佳之情況下來到17%，季增加3%，順勢帶動去年第四季度的稅前淨利則來到1.83億元，創近年單季新高。

展望未來，毅嘉表示，汽車電子、AI(人工智慧)、5G及物聯網等新科技的需求仍持續增溫，且在全球淨零碳排的要求與各國政策的積極推動下，電動車市場也正快速的成長，加上汽車產業正邁向自動化發展，搭配搭配AI自動駕駛及智慧座艙的研發趨勢，未來汽車用到的零組件與PCB將越趨多元。

毅嘉進一步表示，耕耘車用領域已逾十年，除了既有的FPC、FPCA、PCBA與機構產品線外，也積極開發車用模組及散熱相關產品，持續擴大在車用領域的布局，今年車用產品應用的營收占比已逾六成，今年度車用產品的整體營收占比也將可望挑戰七成，毅嘉全年度的營運成長將可期待。另外，毅嘉內部近年來力行ESG各項政策，亦受到客戶多方肯定，未來仍將持續與客戶攜手，力拚成為客戶最佳綠色供應鏈。