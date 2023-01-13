網路「流水席之亂」鬧了好一陣子，網友又開始討論起「公主病」，紛紛點名哪些星座最有公主病，她們習慣以自我為中心，希望身邊的人配合，要是不順她的意，各種情緒都來，讓人難以招架。

天秤座：秤子是隨和、好相處的朋友，卻是難搞的另一半，她對另一半要求特別高，除了外型，其他一舉一動也在管轄範圍內，例如穿搭、約會的餐廳，就連對方說話大聲一點都不行，「她不一定把自己當公主，卻希望另一半是王子」。

雙魚座：雙魚天真浪漫愛幻想，又渴望被照顧，平常沒事就喜歡宅在家耍廢，也因為她們很會撒嬌，所以另一半總會照單全收雙魚的懶，「是有公主病又有公主命的代表」。

獅子座：天生自帶女王氣場，總希望成為眾人目光焦點，更希望另一半的世界只繞著她轉。當獅子的男友有點辛苦，必須無條件接受她說來就來的脾氣，以及無理取鬧的小任性，能搞定獅子的人，通常沒什麼搞不定的。