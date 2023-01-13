尾牙吃「刈包」的傳統習俗，有著將過去一年不好的事情、說錯的話通通吃掉，迎接新年的寓意。一名男網友最近買了「刈包」來吃以後，突然好奇這個食物的正確讀音是什麼，有些人讀作「益包」，有些人讀成「割包」，多數民眾則都唸「掛包」，讓人越聽越迷惘，引起網友討論。根據教育部字典，「刈」的讀音和「益」字相同。

一名男網友昨在Dcard上發文表示，尾牙快到了，某天中午想說應景買個「刈包」來吃，希望能沾點喜氣，看看能否抽到尾牙最大獎。不過，他看著刈包的包裝，突然想到很多刈包店的「刈」的讀音，很多店家都寫「 一ˋ 」，和「益」字同音；但也有些店家會寫「ㄍㄜ」和「割」字同音，讓他好奇究竟哪個是正解。

貼文引起網友討論，「打字要打『 一ˋ』才會跳出來，但唸的時候要唸『ㄍㄨㄚˋ』老闆才聽得懂」、「當然是唸掛啊！管字典上寫什麼，聽得懂才最重要」、「在刈包店唸過字典上的正確讀音『一ˋ 』，結果老闆聽不懂，從那之後就隨波逐流」。

另有內行網友指出，大家常把「刈包」讀作是「掛包」，這其實是台語的發音，但是在字典裡面的正確讀音應該是「益包」才對，而「刈」字是「割」的俗體字，早期的時候大家會兩個字混著用，所以也有些人會把「刈包」讀成是「割包」。