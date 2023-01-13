據美國之音報導，世界衛生組織（WHO）表示，正與中國大陸合作應對春運期間新冠病例激增帶來的風險，但中國的處理方式依然因為缺乏數據而遭到質疑。中國大陸自去年12月放鬆了「清零」政策之後，新冠疫情在全國範圍內廣泛傳播，WHO表示，中國大陸仍未提供足夠的訊息讓WHO全面評估病例激增的威脅。

WHO說，與中國大陸合作在農曆傳統新年的春節公共假期（1／21至1／27）之前降低旅行風險的事情上也存在這個問題。在大流行病以前，春運是全世界規模最大的年度人口遷徙。

WHO警報和應對協調部門主任阿卜迪·拉赫曼·馬哈茂德（Abdi Rahman Mahamud）說，「我們一直和中國大陸的同事合作」他表示，中國大陸在民眾由高風險區前往低風險區以及檢測還有診斷方面有一系列策略。他補充說，但是要更好的瞭解情況，我們需要數據。

WHO說，儘管中國大陸現在提供有關疫情的更多訊息，但是在新冠疫情死亡人數上依然嚴重低報。WHO新冠疫情應對技術主管瑪麗亞·范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）說，有一些非常重要的訊息缺口，我們正在與中國大陸合作來加以填補。

與此同時，中國大陸堅稱其新冠數據一直是透明的。中國大陸國家衛生健康委員會表示，周三（1月11日）早些時候，大陸官員和WHO在一次視頻會議就疫情形勢、臨床治療、病毒變異監測、疫苗接種策略等方面進行了技術交流。