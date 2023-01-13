成功將家暴案禁賽刑期減至194場，賽揚獎得主包爾（Trevor Bauer）得以在今年球季獲得出賽機會，13日他正式被道奇釋出，不過至今沒有球隊表態願意簽下他，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，2支位於紐約大蘋果的球隊洋基以及大都會，都沒有興趣簽下爭議頻傳的包爾。

判決最終結果出爐之後，道奇選擇將包爾放進DFA（指定讓渡名單）而不是直接釋出，是為了避免同分區的教士出手搶人，擺在DFA至少還能以交易的方式將包爾送出國聯西區，雖然沒有球隊願意付出籌碼換取包爾，不過《聖地牙哥聯合論壇報》已經表明，教士也對包爾沒有興趣。

海曼表示，一位親近大都會球團的人士透露，包爾在2年前成為自由球員時，大都會曾經想簽下他填補先發戰力，不過包爾近年爭議不斷，「梅子軍團」可說是逃過一劫；至於洋基則是因為陣中王牌先發寇爾（Gerrit Cole）與包爾有過不愉快的經驗，2人過去就讀棒球名校UCLA時都是球隊王牌，不過包爾透露寇爾曾經在大一對他說「你打棒球沒有前途」，雙方因此種下心結。

包爾在2020年效力紅人時，在縮水賽季繳出5勝4負、1.73防禦率，在季末拿下個人生涯首座賽揚獎，據傳球團有意簽回，不過紅人上賽季吞下睽違40年的單季百敗，就算簽下包爾也無法讓他們重回競爭季後賽的行列。