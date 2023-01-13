政見會變炎上！高嘉瑜遭黨員圍攻嗆「下台、背骨」 驚悚畫面曝光嚇壞全網 @ChinaTimes ​

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近日頻在黨內逆風發言，引起不滿聲浪，紛紛喊話要求「開鍘」兩人，昨(12)日高嘉瑜出席副總統賴清德在台北場的「向黨員報告」發表會時，更被現場黨員嗆「下台」。針對高嘉瑜、王世堅成箭靶，好似要被民進黨除之而後快，資深媒體人蘭萱質疑，「最後快的是誰？痛的會是誰？」

蘭萱昨(12)日在政論節目《少康戰情室》中指出，王世堅跟高嘉瑜已經算是一種現象，反映出對民進黨選後並沒有真正的深切檢討，這兩人並沒有說出了不起的話或重新點出民進黨新方向，只是他們沒有那麼附和現在民進黨，並講出比較不一樣的聲音。蘭萱認為，民進黨要去思考高嘉瑜現象和王世堅現象，因為是現在的民進黨更糟，使大家覺得王世堅跟高嘉瑜或許還有些不同想法。

蘭萱提及，民進黨過去有11寇，包括沈富雄以及李文忠等人都是在黨內願意講一些話的人，但民進黨通通打成寇，「對民進黨來說有什麼好處？」針對高嘉瑜和王世堅成箭靶，好像要被除之而後快，蘭萱質疑，最後快的是誰？痛的會是誰？