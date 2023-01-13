台中市新社區67歲劉姓老翁，穿著拖鞋帶著行李箱在街上徘徊，民眾發現後報案，警方先將老翁帶返所內休息、查證身分時，剛好遇上其家屬著急前來分駐所報案協尋，看見老翁坐在分駐所終於放下心中大石，頻頻向警方道謝。

劉姓老翁穿著拖鞋帶著行李箱在街上徘徊，警方將他帶回派出所休息。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局表示，新社分駐所日前11時許接獲報案，稱一位老翁拖著行李箱在街上徘徊許久，疑似迷途，新社所警員李柄逸到場後立即上前關心。

老翁不告知自己姓名與住家地址，身上也無攜帶任何證件，李員見老翁一臉疲倦，先將其帶返所休息再查證身分，返所後剛好遇上著急在尋找老翁的家屬前來分駐所請求警方協尋。

劉翁女兒表示，早上起床時，發現父親不見十分焦急，因患失智情形深怕發生危險，因此心急如焚沿著住家附近四處尋找。因四處尋找未果，立即至分駐所報案請求警方協尋，恰好發現人就分駐所，萬分感激警方協助。

新社分駐所所長藍忠明呼籲，家中有年邁長輩應隨時留意其動向，長輩如有迷途走失風險，可在衣物或身上配件留有姓名及聯絡電話，或向相關單位申請防走失愛心手鏈，已備不慎走失時，能得到即時的協助。