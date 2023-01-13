台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，去年4月還做左腦動脈瘤手術，甚至被醫師警告有猝逝可能，讓她體悟到把握當下的重要性，便抱著病體飛到日本旅行，不過提及被友人騙走3千萬一事，讓她無奈道出心聲：「用饒恕來為自己的傷痛劃下休止符」。

根據《自由時報》，詹雅雯透露被圈內男性友人開口借3000萬，由於對方打出哀兵政策，讓她一時心軟連借據都沒簽就借給對方，之後想拿回錢還被嗆，對此，詹雅雯表示年關將近之際，就是反省及懺悔的日子，也因此體悟到「騙你的人往往是身邊的人」的道理，雖然身為害者，但仍想為對方禱告：「將我的痛苦變為祝福，使對方得到應有的教訓，有能力承受犯錯帶來的管教悔改，好叫他的生命得到長進」。

詹雅雯表示如今學會用愛來沖淡負面情緒，不會在別人面前將軟弱難過的情緒表現出來，接著強調：「我願意從一個討債的人，變成一個已經富足的人，用饒恕來為自己的傷痛劃下休止符」，更不忘以自身經驗再三提醒所有人：「年關將近小心詐騙」。

對此，網友紛紛留言為她打氣：「騙妳的錢當作是在替妳消災解厄，在替妳祈福」、「你大人有大量、這種氣度無人能及、騙你的人會有果報的」、「人還是善良一點，不是自己的錢或東西。絕對不能貪」、「好人千萬不能做，也不要做爛好人」。